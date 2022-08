"Aceptamos la decisión y vamos a trabajar como lo hemos venido haciendo", reiteró Ricardo de los Santos.

SANTO DOMINGO.-El legislador Ricardo de los Santos dijo que el bufete directivo de las cámaras legislativas del Congreso Nacional seguirá como estaba este año, pero "que sí va a haber cambios en el vocerato".

En la Cámara Alta, dijo que el senador por la provincia Duarte, Franklin Romero, sería el nuevo vocero y en la Cámara de Diputados continuará Julito Fulcar.

Sobre la ratificación de Eduardo Estrella, quien continuará al frente del Senado hasta el 16 de agosto del 2023, el legislador expresó que acepta la decisión y ahora trabajará "por el bienestar del país y del Partido Revolucionario Moderno (PRM)".

Mediante una llamada telefónica manifestó a El Despertador del Grupo SIN, que ocasiones pasadas le habían propuesto ocupar varios cargos, pero"por un tema de dignidad y de principio" no aceptó ninguna posición que no sea la presidencia.

"Cuando yo me le acerco a un senador o una senadora le digo que aspiro a la presidencia del senado, ese senador me dice, pues, si tú eres el presidente me gustaría ser el vicepresidente contigo... ahora cómo yo me le presentaría a esos compañeros legisladores ocupando las posiciones a las que ellos aspiraban", explicó el senador.

"Aceptamos la decisión y vamos a trabajar como lo hemos venido haciendo", reiteró Ricardo de los Santos, quien aspiraba a la presidencia del Senado junto a Alexis Victoria Yeb.

Se recuerda que La Comisión Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno decidió ratificar este jueves a Eduardo Estrella como presidente del Senado y a Alfredo Pacheco como presidente de la Cámara de Diputados.

El consenso se logró luego de que una comisión presidida por Eddy Olivares e integrada por Nelson Arroyo, Víctor D'Aza y Josefa Castillo escuchó a los senadores que firmaron un documento solicitando la alternabilidad en el Senado.

Paliza declaró que para el periódico 2023-2024 será alternada la presidencia del Senado.