Admitió haber matado a Duncan y que lamenta los hechos. "Lo lamento mucho lo de mis hijos, por los muchachos, pero hay que enfrentar a la justicia y aquí estoy ", manifestó.

SANTO DOMINGO.- "Fue una golpiá que me dio" expresó el vicealmirante Félix Alburquerque Comprés, extitular de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), señalado como la persona que mató a tiros al comunicador y ex animador del Escogido, Manuel Tavárez Duncan.

Dijo que previo a la muerte de Duncan, este le propinó varios golpes: "No fue una galleta, fue una trompada que me dio. Todavía yo tengo en el costado las patadas que me dio", narró.

“Yo no entiendo bien lo que pasó, el caso es que a él como que le cayó cátchup en el polocher, y como él me vio riéndome pensó que era de él”, dijo Alburquerque Comprés durante una entrevista telefónica con la periodista Priena Almonte.

Admitió haber matado a Duncan y que lamenta los hechos. "Lo lamento mucho por mis hijos, pero hay que enfrentar a la justicia y aquí estoy ", manifestó.

El extitular de la DNCD se entregó la noche de este viernes a la Procuraduría General de la República señalado como la persona que mató a Duncan, de 45 años.

Sobre el hecho

De acuerdo al informe preliminar de la Policía Nacional el incidente inició por una discusión entre ambos mientras se encontraban en parqueo del establecimiento Rico Hot Dog, ubicado en la avenida Núñez de Cáceres esquina Romulo Betancourt.

Duncan llegó a un establecimiento de comida rápida en compañía de un amigo, luego de haber cerrado un negocio de su propiedad, donde se produjo una discusión con Alburquerque Comprés.

En un video que llegó a esta redacción se observa el momento en el que el comunicador Manuel Duncan se esconde a fin de sorprender a un hombre que lo perseguía con un arma de fuego.

En el instante que llega la persona, Duncan se le lanza encima, pero falla en el intento, su verdugo fue más rápido con el gatillo de su arma y le dispara antes de que su víctima logre caerle arriba, y de acuerdo al video, no se conforma con haber acertado en el tiro, sino que le propina otro disparo a la víctima antes de huir del lugar.

El vocero de la Policía, Diego Pesqueira, explicó que el comunicador y su matador llegaron al lugar casi al mismo tiempo; Duncan "llegó a un establecimiento de comida rápida en compañía de un amigo, luego de haber cerrado un negocio de su propiedad".