"Este peligroso cóctel de problemas complejos no solo repercute en Haití, sino que representa una problemática de alto riesgo para la República Dominicana, razón por la cual la Fuerza del Pueblo, ciñéndose en su conducta política nacional e internacional, a los principios de inviolabilidad de la soberanía y de no intervención, e igualmente apegado al principio de no intervención en los asuntos internos de otros Estados, sugerimos al gobierno la adopción de una serie de medidas".

Santo Domingo.- El partido Fuerza del Pueblo, sugirió este jueves al gobierno dominicano, adoptar una serie de medidas, frente al "vacío de poder constitucional" y el agravamiento de la situación en Haití. Manolo Pichardo, secretario de relaciones internacionales de FP, dijo que la crisis de Haití tiene varias décadas, pero se agravado luego del asesinato de Jóvenes Möise.

"Pese a que Haití viene arrastrando desde hace más de tres décadas las malas condiciones económicas, sociales, políticas, institucionales y ambientales. Este fenómeno que se ha empeorado junto a otros factores que se agregan a la actual crisis y que se manifiesta como vacío de poder constitucional, se ha profundizado después del magnicidio del presidente Jovenel Moïse con el control que ejerce la presencia de la federación de pandillas, que disputa con eficacia un amplio espacio territorial de la capital Puerto Príncipe", dijo Pichardo.

En rueda de prensa conjunta, junto a Pichardo, de la secretaría de asuntos internacionales estuvieron, los vicesecretarios Fior Pichardo, Mihail García y Eddy De Gracia; también estuvo John García, secretario de asuntos fronterizos, de la secretaría relaciones dominico-haitianas, Inocencio Gracia, titular y Sheila Stefan Bosch, vicesecretaria, además Cindy Willians, vicesecretaria de asuntos migratorios de FP.

Pichardo, al hablar como vocero, leyó el documento en el que la la secretaría de Relaciones Internacionales fija posición sobre el tema haitiano, manifestó que, "este peligroso cóctel de problemas complejos no solo repercute en Haití, sino que representa una problemática de alto riesgo para la República Dominicana, razón por la cual la Fuerza del Pueblo, ciñéndose en su conducta política nacional e internacional, a los principios de inviolabilidad de la soberanía y de no intervención, e igualmente apegado al principio de no intervención en los asuntos internos de otros Estados, sugerimos al gobierno la adopción de una serie de medidas".

"Ante la consecuente profundización de la crisis social y política en Haití, la Fuerza del Pueblo entiende que la comunidad internacional debe actuar de manera urgente e ir en auxilio con ayuda humanitaria y alimentaria para socorrer a los más de cinco millones de ciudadanos haitianos que están padeciendo de Hambre Pura", agregó

Al leer el documento contentivo de las sugerencia, Pichardo dijo que, "desde el ámbito multilateral de Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA) y de otros importantes organismos regionales, se debe analizar la inédita crisis estructural y de coyuntura por la que atraviesa Haití centrada en la particularidad haitiana, y se diseñen potenciales estrategias de apoyo institucional en la cual se contemple no solo el Enfoque de Seguridad Regional, sino que, además y principalmente, estén acompañadas del “Enfoque de Reconstrucción Económico, Social e Institucional".

Medidas nacionales

"En el plano nacional, la Fuerza del Pueblo apoya las medidas adoptadas por el Gobierno dominicano para aumentar la vigilancia estricta en la frontera, mediante la “Operación Gavión” y la apertura con ingreso controlado a los mercados binacionales que eviten la profundización del padecimiento alimentario en el vecino país", continuó diciendo, Manolo Pichardo.

En esa misma línea, "Como complemento a la seguridad militar fronteriza dada la presencia de pandillas fuertemente armadas en Haití, se deben diseñar escenarios preventivos en el orden policial, migratorio y humanitario que resguarden al país de potenciales y previsibles consecuencias no deseadas".

La Fuerza del Pueblo también entiende que se debe monitorear de manera constantes las eventualidades en país vecino. "Ante el tranque institucional y el limbo constitucional en el que se encuentra el vecino país, sugerimos que el Gobierno dominicano mantenga un observatorio permanente que permita el monitoreo y seguimiento de la crisis", dice el documento.

"Ante esta crisis se debe adoptar un enfoque de Seguridad multidimensional que significa tomar en cuenta todos los componentes que inciden en la dinámica de las relaciones bilaterales y, dentro de ellas, la activa dinámica de las relaciones bilaterales fronterizas. Con ese propósito, involucrar en una estrecha coordinación a las distintas instancias gubernamentales responsables para el enfrentamiento efectivo de factores como el ‘Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas’, el ‘Tráfico de Armas Pequeñas y Ligeras’; la crisis humanitaria alimentaria, la sanitaria relacionada con los temas fito y zoosanitarios y, particularmente, la relacionada con la presente pandemia de la COVID-19, entre otros", continuó el secretario de Relaciones Internacionales.

"El emprendimiento de una activa y coherente estrategia diplomática ante los organismos multilaterales, regionales y bilaterales que elaboran la toma de decisiones y/o influyen en ellas y que tendría como propósito monitorear aspectos decisionales que puedan afectar los intereses de la República Dominicana. De manera particular, sugerimos acudir a la presidencia mexicana del Consejo de Seguridad que actualmente ostenta ese país hermano para que la inédita crisis nacional e internacional de Haití sea incluida en la agenda de ese organismo multilateral".

Finalmente, Pichardo dijo que, "La Fuerza del Pueblo, cuyo presidente y líder es el doctor Leonel Fernández, ex presidente constitucional de la República, hace un llamado a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) de emprender diligencias que activen la búsqueda de una solución multilateral urgente ante el drama por el que atraviesa Haití".