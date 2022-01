El encuentro infantil se realizó con motivo del Día de los Santos Reyes Magos en las instalaciones de la entidad.

SAN CRISTÓBAL. - Por segundo año consecutivo la Fundación Manantial de Amor entregó cientos de juguetes y golosinas a niños y niñas de esta demarcación.

“Para nosotros desde la fundación es muy importante que no se pierda la tradición. Por segundo año hemos dedicado este día para agasajar a nuestros infantes por el tan esperado Día de Reyes para compartir con ellos, llevarles regalos y un poco de diversión con payasos y golosinas”, dijo Amaurys Doñé presidente de la fundación en el país.

En tal sentido, Doñé explicó que, para realizar la actividad de entrega de juguetes, también se dispuso de una mañana alegre con música y payasos, y se les brindó golosinas, algodón dulce, palomitas de maíz, hot dogs y refresco.

La actividad contó con la colaboración del equipo de la fundación integrado por Anahilda Serrano, Bethania Martínez y Américo Sierra.

Este año la entrega de juguetes se trasladó a la comunidad de Bávaro, provincia La Altagracia.

“Cuando creíamos que habíamos terminado se me acerca una persona y me dice, hay que seguir dando juguetes, vamos para los bateyes en Bávaro, no solo en San Cristóbal, toda la República Dominicana tiene niños que nos necesitan”, indicó Awilda Brito presidenta de la Fundación Manantial de Amor Internacional.

Cada aporte para esta celebración es gracias a manos solidarias que contribuyen desde Nueva York con su granito de arena a la causa de servir a los más necesitados.