SANTO DOMINGO.- La Junta Central Electoral (JCE) saluda la medida de coerción interpuesta a un tributario (buscón) que estafó con RD$6,000.00 a una dominicana a la que le entregó un acta de nacimiento legalizada falsa.

El Juez de Atención Permanente de La Vega acogió la solicitud de medida de coerción solicitada por la Fiscalía de La Vega y el Ministerio Público adscrito a la JCE, de una garantía económica de RD$20,000.00, impedimento de salida y firma periódica, al buscón que ofrecía “sus servicios” en las afueras de la oficialía de esta demarcación.

El Ministerio Público a los hechos atribuidos al imputado ha otorgado la calificación jurídica provisional de violación a los artículos 147 y 405 del Código Penal Dominicano en perjuicio del Estado dominicano de la República Dominicana, los cuales tipifican y sancionan los tipos penales de “falsificación de documentos públicos y estafa”.

La información fue ofrecida por el director de Seguridad Civil de la JCE, Ángel Valentín, quien recordó que la Institución viene trabajando de manera conjunta con los organismos competentes para erradicar esta práctica ilegal y abusiva que perjudica a los ciudadanos que acuden a las dependencias en busca de los servicios que ofrece.

La JCE reiteró que el seguimiento a estos casos forma parte del acuerdo con la Procuraduría General de la República de tolerancia cero ante los delitos y las infracciones relacionadas con el Registro Civil.

Los hechos

El 13 de enero del año 2021, el ciudadano A.L.M., se le acercó a M.A.C. en las afueras de la Oficialía del Estado Civil de La Vega, para ofrecerle su servicio como tributario (buscón). Al enterarse que la misma necesitaba un acta de nacimiento legalizada para retirar unos fondos de la AFP por motivo del fallecimiento de su esposo, este le dijo “que no entrara a la Junta, que él resolvería”.

ALM envió a M.A.C. a sacar unas copias de los documentos, procediendo a hacerlo y se las entregó junto con la suma de RD$ 3,000.00, asegurándole que dentro de cinco días podía retornar a recogerla.

“Cuando la víctima regresa en el plazo acordado todavía no estaba lista el acta, entonces regresa de nuevo a la semana siguiente, luego la llama y le requiere RD$2,000.00 más, volvió otra vez no estaba lista y me pidió mil pesos más (RD$1,000.00), en total le di la suma de RD$6,000.00”, recoge el expediente la narración de la víctima. Prosiguen narrando que luego de varios intentos por obtener los servicios ofrecidos por el tributario o buscón, este finalmente envía un acta de nacimiento falsa, a través de Expreso Vegano. Explica el expediente judicial que “la víctima se percata de la falsedad del documento cuando en fecha 30 de agosto su hija D. C. se dirige a la AFP y estos le manifiestan que el acta depositada es falsa”.

M.A.C., tras darse cuenta de la estafa, acude al centro de servicios de la carretera Mella, Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo, a sacar un acta original y legalizada, presentando el documento que había obtenido del imputado, constatando con las autoridades pertinentes de la JCE que ciertamente el documento que le habían entregado era falso.