Indicó que cientos de generales se preparan para someterlo a la justicia.

SANTO DOMINGO.-Luego de que el comisionado ejecutivo para la reforma de la Policía Nacional, manifestara que en ese cuerpo del orden había una corrupción interna institucional y sistémica, dirigida desde la propia Dirección General hasta el último raso, el ex general retirado Leonte Alburquerque, dijo que José Vila del Castillo debe ser sometido a la justicia debido a que con esas declaraciones cometió un delito de injuria y difamación.

Entrevistado en El Despertador, Alburquerque expresó que se está conformando un grupo de cientos de generales para demandarlo.

"Como es posible que José Vila que no es dominicano, ni policía, que no sabe nada, que se le ha encomendado una misión de dirigir un proceso de reforma de la policía, corrigiendo los males que puedan haber en la policía, no acusando de corruptos a 60 mil hombres y mujeres, que han dedicado 20, 30 y hasta 50 años de su vida atendiendo a la ciudadanía, y este hombre dice que desde raso hasta director general, todos eran corruptos, eso es un delito, es injuria y difamación, ese señor debe ser sometido a la acción de la justicia, y creo que el presidente debe llamar a ese señor a capitulo", sostuvo.

Así mismo comentó que lo ha "extrañado mucho" que el actual jefe se ha quedado callado, porque aunque el personal en servicio activo es no deliberante por mandato de la Constitución, él dijo hasta el momento que el general Then asumió la dirección general, "todo el mundo era corrupto desde raso a general, entonces eso incluye al general Then".

"Entonces él esta diciendo que hoy el general Then es serio y durante 40 años fue un corrupto, una persona que viene a nuestro país a ofender a 60 mil dominicanos y a cometer ese delito de injuria, es pasible de ser sometido a la acción de la justicia".

Pasos inciertos

Agregó que desde que el presidente Abinader se instaló, ha estado dando pasos inciertos en materia de reforma policial, porque según él, primero designó unos asesores colombianos, que "no dieron pie con bola", después trataron de designar un grupo de asesores estadounidenses, donde tampoco hubo resultados, posteriormente con asesores mexicanos y que ahora "estamos" con un equipo de asesores españoles que dirige José Vila.

"Otro error ha sido designar una comisión para la reforma policial encabezada por un compañero mio abogado, Servio Tulio Castaños, pero integrada por decenas donde no hay un solo ex general, o ex jefes de la policía, un solo oficial, integrada por personas muy preparadas pero sin ningún conocimiento policial", manifestó.

"Sería imposible modificar el código de salud en República Dominicana designando abogado, ingeniero, economista militares, y no designando un solo médico".