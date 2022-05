Dijo que esto "pone de manifiesto de que hay incumbentes que piensan que son dioses… que son superhéroes y que nadie los puede tocar”.

SANTO DOMINGO.- "Hay funcionarios que no acogen invitaciones del Poder Legislativo", expresó la senadora por Puerto Plata, Ginette Bournigal, estas declaraciones tras el director de la Policía Nacional, Eduardo Alberto Then, no acudir ante la Comisión Permanente de Interior y Policía de la Cámara de Diputados para que explique sobre las muertes violentas de ciudadanos después de estar en manos de agentes policiales.

Dijo que esto "pone de manifiesto de que hay incumbentes que piensan que son dioses… que son superhéroes y que nadie los puede tocar”.

La legisladora del partido oficial fue cuestionada sobre la inasistencia del director de la uniformada ante una invitación hecha por la Comisión Permanente de Interior y Policía de la Cámara de Diputados, que preside Carlos Sánchez. En su lugar asistió el ministro de Interior y Policía, Jesus (Chú) Vásquez y el comisionado ejecutivo para la transformación policial, José Vila del Castillo.

Bournigal expresó que las personas que tienen funciones públicas deben actuar con humildad y sencillez, tratando de poner el ejemplo con sus acciones y así aportar un “granito de arena” para que las cosas sean mejores.

Puso como ejemplo, la Cámara de Los Comunes (House of Commons) del Reino Unido que cada miércoles interpela a funcionarios con la presencia de los medios de comunicación sin que eso cause sobresaltos.

Esta tarde el director de la Policía Nacional se rehusó a hablar sobre su no asistencia a la cita, y ante la insistencia de la prensa, que le preguntaban si podían esperarlo para que contestara, este respondió que " lo voy a remitir al vocero mío".