Gloria, aclaró que su pariente Víctor Furcal Alcántara ganó una licitación en el Inabie, como cualquier ciudadano, "él licitó y ganó, entonces no sé por qué lo arrastran con un tema de falsa consanguinidad que no tiene que ver".

Santo Domingo.- La subdirectora del Banco Agrícola de la República Dominicana, Gloria Furcal Alcántara, negó que ella y su hermano, Víctor Furcal Alcántara, sean parientes del ministro de Educación, Roberto Fulcar Encarnación.

Tras un reportaje donde se afirma que el ministro de educación favoreció a un pariente con un contrato de almuerzo escolar, la señora Gloria Furcal Alcántara, quien labora en el Banco Agrícola desde 1988, dijo que Roberto Fulcar Encarnación y su hermano no se conocen, que esas imágenes que han publicado con su padre (el de Gloria) es de un encuentro familiar en el municipio de Restauración corresponden a una actividad de la campaña electoral del 2019, a través del movimiento político Mi Familia con Luis.

En respuesta a las acusaciones que han vertido sobre el ministro, Gloria explicó que Roberto y Víctor, sólo compartieron el 27 de julio del 2019, en medio de la campaña política del presidente Luis Abinader, que quería que las familias se reunieran como iniciativa del programa "La Familia con Luis", y yo como política le pedí al ministro que nos acompañara a ese evento en Restauración.

De manera aclaratoria, Gloria, relató al programa República De La Verdad "que ella es miembro del Comité Ejecutivo Nacional del PRD desde el 1990 y Roberto llegó en los 90 y pico, y ahí le conocí; él es de El Cercado, provincia San Juan, y mi hermano y yo somos de Bánica, provincia Elías Piña.

Al explicar el por qué no existe un vínculo familiar entre su hermano y el funcionario, Gloria manifestó; "reto a que si alguien tiene algún documento que demuestre su parentesco que lo presente, porque nosotros sí tenemos documentos que dicen que no tenemos lazos sanguíneos como se está diciendo".

"Hemos tenido una buena relación de todos los tiempos Roberto y yo, desde que ingresó al partido, pero el vínculo familiar que le dan a él con Víctor no es cierto, Roberto no creo que conozca a Víctor aunque Víctor si conoce a Roberto porque es un hombre público; pero te aseguro que si le dicen este es el hermano de Gloria, no lo conoce."

Sostuvo que ni sus apellidos son los mismos, "nosotros somos Furcal y el ministro es Fulcar, y lo que quieren es dañarlo, lo cual me apena porque es claramente malintencionado.

Lo siento mucho por el señor ministro porque no es una forma decente de hacer un vínculo para dañar a alguien".