El Banco de Desarrollo y Exportaciones (Bandex) dispondrá de 500 millones de pesos para proyectos de desarrollo que contengan un componente tecnológico a una tasa desde 7% anual.

SANTO DOMINGO.- El presidente de la República Luis Abinader informó la colocación de más de RD$ 1,900 millones de pesos en financiamientos para proyectos de emprendimientos que sean liderados por jóvenes dominicanos.

"Este proyecto es para ustedes, para los jóvenes; para que no tengan temor de que les dirán que no, que digan no yo no voy a ir porque me van decir que, es un proyecto para que confíen y por eso necesitamos que ese proyecto vaya de boca en boca por las vías digitales", expresó Abinader.

En tanto, el ministro de Juventud, Rafael Felíz, explicó que desde el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA) se otorgarán 200 millones de pesos para proyectos agrícolas, con tasas desde 5% anual.

En la actividad se anunció que desde el Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Promipyme) darán 500 millones de pesos con una tasa de un 8% anual con fines industriales y 12% anual a título personal.

Asimismo el Banco de Desarrollo y Exportaciones (Bandex) dispondrá de 500 millones de pesos para proyectos de desarrollo que contengan un componente tecnológico a una tasa desde 7% anual.

Por igual el Banco de Reservas reservó 700 millones de pesos con una tasa desde 10.25% anual, fija por 6 meses.

"Además de que se impactarán 20,000 jóvenes en capacitación y acompañamiento, gracias al apoyo de instituciones educativas, de emprendimiento, de universidades y otras importantes instituciones públicas y privadas. Y hay que recalcar también que, este Laboratorio de Emprendimiento, es una novedad que creará varias empresas y negocios que, a su vez, activará la empleomanía de los sectores donde estos se establezcan", agregó Felíz durante su discurso.

Iniciativa de alcance nacional

Feliz manifestó que ese proyecto es de alcance nacional que busca impactar jóvenes sin importar clase social ni procedencia.

“A través de Ferias de Financiamiento en Apoyo al Emprendimiento Juvenil, llevaremos oportunidades a todos los puntos geográficos del país, porque todos y todas, sin importar estrato social o lugar de residencia, son importantes y merecen las mismas oportunidades de progreso”, agregó el titular del Ministerio de la Juventud.

Otros proyectos a favor de la Juventud

El jefe de Estado indicó que esto solo forma parte de varios proyectos que se encuentran destinados a mejorar la inserción de la juventud en la producción nacional.

Abinader señaló la "mejora" del sistema que se utiliza para otorgar las becas a nivel nacional y que lleguen hasta dónde "de verdad se necesitan"; además señaló que se encuentran en planes la construcción de otros tres centros del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) además de destacar el desarrollo de las ampliaciones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en diferentes localidades del país.

"En resumen, estamos haciendo todos los esfuerzos por mejorar las condiciones de nuestros jóvenes en todo el país. Y el inicio de este proyecto es una muestra más de que estamos cumpliendo con la palabra dada. Mi compromiso como Presidente de la República es velar por el fiel cumplimiento de la Ley 49-00 General de la Juventud, que expresa claramente cuáles son las aspiraciones de nuestro país para con los más jóvenes", exclamó el mandatario.

El acto fue celebrado en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y también acudieron el administrador general del Banco de Reservas, Samuel Pereyra; el gerente general de Bandex, Juan Mustafá, el director de Promipyme, Porfirio Peralta, y el director del FEDA, Hecmilio Galván.