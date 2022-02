Añadió que parte del endeudameinto del Banco Central es para comprarle dólares a los bancos comerciales.

Santo Domingo.- Si no fuera por el Gobierno que toma prestado para aumentar la reserva del Banco Central, la tasa de cambio del dólar en el país habría superado el 60 por uno.

Así lo indicó el economista Apolinar Veloz, al participar este martes en la entrevista central de El Despertador, donde resaltó que la reserva de dólares del Banco Central no alcanza los 44 millones.

“El ingreso en dólares del Banco Central no llega ni a 2,500 millones de pesos, entonces ¿de dónde salieron los 13 mil millones que tiene en las reservas internacionales?”, cuestionó el experto.

Añadió que parte del endeudameinto del Banco Central es para comprarle dólares a los bancos comerciales.

“Esas reservas son activos que tienen como respaldo un pasivo, no sólo del Banco Central sino del Gobierno… No me diga a mí que una persona puede mantener su casa cogiendo prestado cada año, llega un momento donde el dueño de la casa debe pagar”, insistió.

Actualmente, la tasa de cambio del dólar está a 56.39.