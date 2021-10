Rodríguez ve la cultura como “lo que nos hace más competitivos en el mundo”.

SANTO DOMINGO.- Este gobierno, como los anteriores, no conocen el valor de la cultura y por eso no tienen como prioridad promoverla dando recursos al sector y sus actores para el desarrollo nacional.

Así lo consideró hoy el exministro de Cultura, José Antonio Rodríguez, quien ve la cultura como“lo que nos hace más competitivos en el mundo”.

Al hablar del presupuesto que se destina a Cultura, el también exrepresentante del país ante la Unesco dijo que no aprueban más fondos “porque no conocen el valor de la cultura, no lo conocen”.

“Los gobiernos solamente entienden la parte económica de un gobierno, lo que tengo para, con qué cuento para, para llevar a cabo la realidad de una promesa”, dijo en la entrevista central de El Despertador.

Dijo que esta situación se mantendrá “hasta que nosotros (los artistas) no entendamos nuestro valor (…) si el sector de la cultura conociese su valor, no hubiésemos perdido 364 proyectos culturales que se dejaron en el 2016”.

