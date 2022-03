Para el dirigente perremeísta cambiar el método de elección por una convención expresa los rasgos autoritarios y carentes de respeto a los derechos de los sectores populares.

SANTO DOMINGO.- Quienes se opongan a los derechos fundamentales de las bases del partido, perderían en los tribunales y ante la sociedad, afirmó este jueves el dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Guido Gómez Mazara, ante las elecciones que se aproximan a lo interno del partido.

Mazara señaló que transformar el método de elección directo, secreto y universal, por una convención de miembros viola todos los estatutos y bases del partido, indicando que el presidente Abinader le ha manifestado una idea muy distinta a la que se pretende aplicar.

“El partido que está discutiendo la posibilidad de una reforma constitucional, no debe ser el mismo que no respete los derechos fundamentales; una convención no es de delegados sino de empleados”, manifestó Gómez Mazara.

Gómez Mazara, quien ha sido un permanente defensor del voto universal, directo y secreto, recordó que la raíz del PRM se inspiró en la construcción de un partido democrático ante el quiebre del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), y tanto sus principales dirigentes como las bases de la organización se comprometieron a no reproducir los vicios del viejo partido.

El dirigente del PRM informó que a partir de este viernes movilizará sus grupos a nivel nacional, para evitar que se violen los estatutos del partido.

El PRM anunció esta semana su decisión de realizar una convención nacional de delegados para elegir a su nueva directiva, la propuesta deberá ser ratificada en una reunión del Comité Nacional de la organización convocada para el 18 de marzo.