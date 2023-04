Resaltó su trayectoria como empresario, destacando que desde hace 40 años ha creado empresas que de alguna forma han sido exitosas, por lo que posee los arraigos suficientes para ser dejado en libertad.

SANTO DOMINGO.- Gonzalo Castillo, uno de los imputados en el caso Calamar, apeló este lunes a la justicia divina para recuperar su libertad, al considerar que estando libre no entorpecerá la investigación.

“Yo creo que mi libertad no entorpece la continuación de la investigación del MP…y concluyendo el día de hoy magistrada pido que Dios la ilumine y haga justicia divina que creo que cada uno de nosotros merecemos”, expreso uno de los imputados de sustraer más de 19 mil millones de pesos al Estado.

Al denunciar los ataques despiadados a los que según Castillo fue sometido desde que perdió las elecciones presidenciales en el 2020, dijo que a través de una carta enviada a la procuradora general de la república, Miriam Germán Brito, se puso a disposición de la justicia para los fines que le requirieran.

“A partir de que perdí las elecciones ataques despiadados iniciaron contra mí de inmediato, ese me obligo a enviarle una carta a la procuradora diciéndole que me ponía a disposición de la justicia para todo lo que la justicia requiriera de mí y desde entonces he estado sometido a ese ataque público que a veces me da temor entrar a la computadora y buscar algún tema de interés porque lo que ponen de mí son cosas que me aterran, son mentiras de envergaduras indescriptible”, manifestó el también ex ministro de Obras Públicas.

Dijo que desde entonces ha viajado dos veces fuera del país y en cada ocasión ha informado a las autoridades las fechas de salida y entrada, por lo que afirmó que continuar el proceso judicial desde "afuera" no representa ningún peligro de fuga.

"Tengo buen crédito en la banca y en el sector financiero por más de 5 mil millones de pesos", detalló.