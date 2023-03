Castillo manifestó su agradecimiento a todos sus compañeros de partido y los ciudadanos que se manifestaron hoy a favor suya ante el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

SANTO DOMINGO.-El ex ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, manifestó que está “injustamente” sometido a un proceso que lo aleja de su familia y de sus compañeros de partido.

Castillo manifestó su agradecimiento a todos sus compañeros de partido y los ciudadanos que se manifestaron hoy a favor suya ante el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

Mediante un comunicado en su cuenta de twitter, Castillo expresó que ese apoyo le sirve de aliento y le da fuerzas, además le hace comprender que su lucha no ha sido en vano, y que ha servido para mejorar la vida de otros.

“Estoy injustamente sometido a un proceso que me aleja de mi familia y me aleja de ustedes, mi gente. Pero soy un hombre de fe en Dios, fe en mi Pueblo, fe en la Justicia. Libraré esta batalla con la tranquilidad que me otorga esa fe”, dijo.

El ex candidato a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana ( PLD ) exhortó a que hoy y siempre se respeten los recintos de la justicia, y que no tengan excusas para acusar a los manifestantes de quebrar la paz.

“ Yo me defiendo y me defenderé, tengo la razón, confío en la justicia y tengo la verdad. Y con ustedes, mi familia y Dios veré libre y reivindicado un nuevo amanecer. Gracias por su solidaridad, estoy con ustedes siempre”, puntualizó.

Gonzalo Castillo junto a otros funcionarios se encuentran detenidos acusados de pertenecer a una alegada red que habría estafado al Estado con más de 19,000 millones de pesos y provisionalmente son acusados de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno, además lavado de activos, y entre otros delitos en la llamada Operación Calamar .

Esta acción provocó que manifestantes del PLD realizarán un disturbio en los alrededores del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva en reclamo de su libertad.