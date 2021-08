El director del centro educativo, profesor Ambioris Cáceres, expresó que el plantel se construyó hace más de 40 años; que ya no aguanta más reparaciones y agregó que la solución es demolerla y construir un nuevo edificio.

HERMANAS MIRABAL.- Momentos en que el país se prepara para la reapertura presencial de las clases en los diversos centros educativos, el temor de más de 250 estudiantes, maestros y personal de apoyo se ha despertado debido a las grietas que presenta la escuela primaria Aminta Valerio, ubicada en la comunidad Santa Ana, en el municipio Villa Tapia.

Debido a la situación demandan del Ministerio de Educación intervenir el plantel escolar ya que el año escolar está programado para comenzar el 26 de septiembre.

Los padres de los estudiantes advirtieron que de no ser intervenido el centro educativo no será posible iniciar en septiembre el año escolar presencial como tienen planificado las autoridades, señalando que no enviarán sus hijos a las aulas de una escuela que está a punto de derrumbarse.

El director del centro educativo, profesor Ambioris Cáceres, expresó queel plantel se construyó hace más de 40 años; que ya no aguanta más reparaciones y agregó que la solución es demolerla y construir un nuevo edificio.