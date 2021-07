San Cristóbal está lejos de alcanzar la inmunidad colectiva y poder levantar el toque de queda, así lo indican los números de personas vacunadas contra el Coronavirus que notifica Salud Pública.

SANTO DOMINGO.- Debido a que San Cristóbal es la provincia del país donde menos personas se han vacunado contra el Coronavirus con apenas un 39.5 por ciento de inoculados, las autoridades provinciales anunciaron que realizarán un operativo para lograr localizar a los no inmunizados.

Mientras, al comenzar la última fase de la desescalada, la vicepresidenta de la República informó que ya está listo el protocolo que deberá seguir La Altagracia y otras demarcaciones donde se elimine por completo el toque de queda, luego de que logren vacunar al 70 por ciento de su población.

San Cristóbal está lejos de alcanzar la inmunidad colectiva y poder levantar el toque de queda, así lo indican los números de personas vacunadas contra el Coronavirus que notifica Salud Pública.

Nos preocupa los números que da salud pública y estamos detrás de eso en san Cristóbal de mi primera dosis estamos alcanzando casi el 60 por ciento pero en segunda dosis tenemos la debilidad que en el día de ayer llegamos a un 40 por ciento.

Yo no estoy vacunada, primero tenía problemas de salud y no me podía vacunar y ahora estoy esperando un tiempo porque me dio Covid.

Aunque yo no lo he hecho, yo esperando que el proceso se adelante porque no me gusta correr antes de caminar.

En las zonas donde menos vacunados hay como Los Cacao, Cambita y Yaguate, las autoridades provinciales realizarán un operativo este fin de semana que consiste en habilitar centros de vacunas en escuelas, colocar unidades móviles en mercados, así como una jornada de inoculación en iglesias y casa por casa.

Lo que nos sugiera San Cristóbal nosotros lo estamos haciendo conjuntamente con cada una de las DPS pero nos estamos moviendo. Si movemos un punto a 300 metros aumenta la vacunación. Hoy podemos celebrar que se han aplicado 10 millones de dosis de vacuna en este país.

La Altagracia sigue siendo la única provincia que registra un alto porcentaje de inoculados superando ya el 78 por ciento. La vicepresidenta Raquel Peña habló sobre el protocolo que deberá seguir esta localidad cuando se elimine el toque de queda.

Hemos elaborado conjuntamente con salud pública y el gabinete de salud y ahora lo vamos a discutir con el señor presidente porque el que se aplique en esa primera provincia que ya arribo a más del 70 por ciento con la segunda dosis pues será el que se seguirá aplicando a nivel nacional.

Además de San Cristóbal, otras demarcaciones donde hay pocos vacunados son Monseñor Nouel, La Vega, Elías Piña, El Seibo, entre otras.

Mientras San Cristóbal es la provincia con menos personas vacunadas contra el Coronavirus, también es la tercera localidad que registra más casos nuevos del virus solo superada por el Santo Domingo y el Distrito Nacional.