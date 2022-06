Maldonado espera que la comisión logre el consenso y construir "esa ley útil que necesitamos".

SANTO DOMINGO.- Los diferentes proyectos de ley que se conocen en el Congreso que de alguna forma tocan la libertad de expresión y afectan la profesión del periodista deben ser suspendidos o retirados, hasta tanto la comisión designada por el Poder Ejecutivo este jueves no emita el pliego con sus recomendaciones para revisar la legislación sobre el derecho a expresarse libremente.

Así lo consideró el presidente de la Sociedad de Diarios y miembro de la comisión designado por el presidente Luis Abinader para revisar la ley sobre libertad de expresión, Persio Maldonado, quien advirtió que la dispersión de leyes no le conviene al país, ya que se hace difícil incluso la aplicación.

“Se supone que esos proyectos deberían ser retirados o suspendidos en su conocimeitno hasta que la comisión termine de hacer sus recomendacioes y en base de esas recomendaciones pasar por el cedazo todos esos proyectos”, respondió Maldonado al ser cuestionado sobre la pertinencia de los trabajos de la comisión, mientras los legisladores piezas que buscan regular la intimidad, la ciberdelincuencia y la publicidad.

El periodista indicó que la comisión tiene un objetivo claro, "queremos reformar la Ley 61-32 para hacer una ley moderna, útil, que esté a tono con la vida democrática del país”.

Maldonado espera que la comisión logre el consenso y construir "esa ley útil que necesitamos", en sintonía con la Constitución, con una sociedad democrática, con el respeto de los derechos fundamentales y que "no haya una angurria excesiva por querer castigar a la gente para que no use las redes sociales".

En caunto al uso inadecuado de las redes sociales por parte de los ciudadanos, Maldonado culpa al sistema de esto, ya que no se ha preocupado por educarlos en la materia, pero considera que por esto no se debe coartar su derecho de expresarse y compartir lo que piensa.

El pasado jueves el presidente Luis Abinader emitió el decreto núm. 333-22, que crea e integra una comisión consultiva con carácter honorífico que tendrá a su cargo presentar al Poder Ejecutivo un borrador de ley a los fines de actualizar la legislación vigente sobre la libertad de expresión.

Además de Persio Maldonado, dicha comisión está integrada por Namphi Rodríguez, quien fungirá como su director ejecutivo, Miguel Antonio Franjul, Inés Aizpún Viñes, Persio Maldonado, Luis Eduardo Lora Iglesias (Huchi), Edith Febles Batista, Eric Raful Pérez, Hermógenes Acosta de los Santos, Miguel Ángel Prestol González, Jimena Conde Jiminián, Aurelio Henríquez, Elvira Lora Peña y Gabriela Beltré.

La Comisión Consultiva deberá presentar el borrador del instrumento normativo correspondiente, en un plazo no mayor de noventa (90) días contados a partir de la emisión del indicado decreto que la conforma.