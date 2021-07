SANTO DOMINGO.- El vacío de poder en Haití, tras el magnicidio del presidente Jovenel Moise ha provocado serias preocupaciones a nivel mundial, pero especialmente en la región.

Noticias SIN conversó con el politólogo Joseph Harold Pierre quien dijo que actualmente Haití está llegando a un punto de inflexión en la política, por lo que considera que actualmente el vecino país no tendrá ninguna estabilidad por el momento.

Indicó que la realidad haitiana indica que pensar en la estabilidad política, no es un tema tan fácil ya que hay un vacío total de poder en el vecino país.

Por otro lado, entiende que lo ideal sería que la comunidad internacional participara en la resolución de esta situación, “que yo califico de anárquica en Haití”.

Sin embargo, considera que la comunidad internacional no cree en Haití, ósea, no cree que ese país pueda desarrollarse y que pueda salir de esta situación. “Pienso que ellos creen que no existe ninguna fuerza política capaz”.

El politólogo manifestó que es necesario que la comunidad internacional intervenga y participe en la resolución de una reforma en Haití, ya que en caso de que no lo hagan “la situación podría empeorar”.

Sostuvo que la comunidad internacional debe enfocarse en el problema de la inseguridad, entiende que desde 2004 hasta ahora.

"Al contrario de lo que pasó en 2004, esta vez, tendría que enfocarse en el problema de la inseguridad en Haití, porque desde 2004, hoy en día, todas las visiones de la comunidad internacional tenían como objetivo reformar o consolidad la policía haitiana, sin embargo la policía haitiana desde 2004 hasta hoy en día es cada vez más débil", apuntó.

Piensa que actualmente las bandas criminales tienen más fuerzas y más poder que la misma policía.