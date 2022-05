En tanto, sus familiares piden que se investigue si el hecho se trató solo de un accidente debido a que los parientes de la menor que la acompañaba supuestamente emprendieron la huida.

SANTO DOMINGO.- En medio de pesar y consternación son velados los restos de una adolescente de 13 años que salió hacer una tarea con una compañera de la escuela y fue hallada ahogada en el Río Ozama.

En tanto, sus familiares piden que se investigue si el hecho se trató solo de un accidente debido a que los parientes de la menor que la acompañaba supuestamente emprendieron la huida.

La victima es Franchesca Zapata, de 13 años de edad. Mientars que sus familiares narraron que salió de su casa en Villa Tropicalia en Santo Domingo Este, a realizar una tarea junto a una compañera de la escuela a las 5:00 de la tarde del jueves y 4 horas más tarde la hallaron muerta en el Río Ozama.

“En el diagnostico no aparece síntomas de agresión ni nada. Los familiares de la otra chica emprendieron la huida. Creo que si no hay nada que temer, no hay porque correr y si corren es porque algo están tapando y tarde o temprano se va a descubrir”, expresó el padre de la adolescente.