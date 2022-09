Señaló, que a muchas panaderías no se les permitió participar, pues no pudieron subir sus ofertas al portal por alegadas fallas técnicas.

SANTO DOMINGO.- La Unión de Medianos y Pequeños Industriales de la Harina (UMPIH) denunció este miércoles supuestas irregularidades en el proceso de licitación y adjudicación en el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie).

Los panaderos señalaron que sus ofertas no fueron recibidas por diversos errores que podían ser subsanables, dejando así varias provincias sin proveedores del desayuno escolar.

Asimismo los industriales de la harina aseguraron que una empresa que dedica a la importación de pollo, resultó ganadora de 10 lotes, cuyo monto asciende a los casi 100 millones de pesos.

El presidente de UMPIH, Issachart Burgos, dijo que la principal actividad comercial de Calipollo, es la importación, distribución y comercialización de carne de pollo, venta de comida criolla y extranjera fue constituida el 15 de marzo de este año y que el 22 de abril de 2022 "la empresa coloca en su mercantil productos de panaderías para entrar en esta licitación y resulta adjudicada con casi 100 millones de pesos".

También señaló, que a muchas panaderías no se les permitió participar, pues no pudieron subir sus ofertas al portal por alegadas fallas técnicas, a pesar de contar con un documento de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), que así lo certificaba.

De su lado, el INABIE enfatizó a través de un comunicado que sí recibió las ofertas de los suplidores que cumplieron con los requisitos y que en el caso de Calipollo, con RNC:13257558-1, cuenta con toda la documentación requerida y capacidad de responder a la solicitud de la institución.

Durante una rueda de prensa, UMPIH hizo un llamado al presidente Luis Abinader, para que intervenga, pues según los haineros, este es el gobierno de las Mipymes por su importancia en generación de empleos y su aporte al PIB de un 40 %, siendo el 98 % de las empresas en nuestro país.

“Señor presidente, apelamos a su apoyo para no dejar afuera cientos de Mipymes que pueden tener oportunidad de continuar como suplidores del Inabie, no permita que se pierdan miles de empleos directos e indirectos y lo más importante, no permita que se pierda la garantía de calidad, cantidad e inocuidad en los alimentos que reciben nuestros estudiantes en las escuelas de todo el territorio", manifestó Unión de Medianos y Pequeños Industriales de la Harina.