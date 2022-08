"Mira lo que acabamos de ver con el propio ministro de la Presidencia que se ha iniciado un proceso que le salpica, eso es algo que en República Dominicana nunca se ha visto".

SANTO DOMINGO.- Luego de que los abogados de Donald Guerrero pidieran acceso a la “carpeta fiscal” sobre la investigación en curso contra el ex ministro de Hacienda, Donald Guerrero, el diputado de Opción Democrática, José Horacio Rodríguez, comentó que como abogado piensa que todo eso se debe de hacer respetando el debido proceso.

Al ser cuestionado sobre las dos cartas: una de Procuradora General de la República Miriam Germán y otra de Yeni Berenice con posiciones encontradas sobre la investigación, dijo que para poder ejercer ese derecho a la legitima defensa que es constitucional, que tiene que ser protegido y garantizado por el Estado a toda persona, hay que conocer de que se le imputa, cuáles son los elementos que justifican una acusación en su contra, pero cuando hay una fase preliminar del proceso de investigación eso todavía no tiene que ser presentada.

"En ese caso en particular yo no conozco la fase del proceso en que se encuentra, y no se si ya ese un derecho a conocer eso, o si todavía si están en una fase preliminar no lo es, entonces la respuesta depende, llegará un momento en que si, eso será un derecho del imputado".

Defiende al Ministerio Público

Dijo que pareciera que por primera vez hay una gestión en el Ministerio Público en la que pareciera no haber "vaca sagrada", en la que no importa quien sea usted.

"Yo me siento contento de ver por fin un Ministerio Público actuando, y aquí siempre se ha escuchado esa frase de que no habrán vacas sagradas, pues primera vez pareciera que hay una gestión en el Ministerio Público en la que pareciera no haber vaca sagrada, en la que no importa quien sea usted, puede ser investigado, mira lo que acabamos de ver con el propio ministro de la Presidencia que se ha iniciado un proceso que le salpica, eso es algo que en República Dominicana nunca se ha visto".