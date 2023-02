"El otro día vi el pronunciamiento del arzobispo y cuando alguien me envían el reporte que sale en el periódico de que el arzobispo está llamando de que la ADP no haga paro, y yo dije pero ¿dónde están los paros que ha hecho la ADP?, porque en los últimos tiempos la ADP no ha estado involucrada en acciones de paro".

SANTO DOMINGO.- "Hay que hacerle la observación al señor obispo de que cuando la ADP hace un reclamo, tiene que haber una acción en procura de que se atienda al reclamo", así se expresó este miércoles el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores en Santiago, Miguel Jorge.

Su reacción se debe al ser cuestionado sobre qué piensa de la declaración del arzobispo de Santiago Rodríguez quien llamó a la ADP a detener los paros e integrarse a trabajar junto a las autoridades educativas a fin de obtener una mejor educación para nuestros hijos.

"El otro día vi el pronunciamiento del arzobispo y cuando alguien me envía el reporte que sale en el periódico de que el arzobispo está llamando de que la ADP no haga paro, y yo dije pero ¿dónde están los paros que ha hecho la ADP?, porque en los últimos tiempos la ADP no ha estado involucrada en acciones de paro y en Santiago de manera particular no ha habido paralización de la docencia. Nosotros nos quedamos como ven acá, que es lo que está pasando, es que real y efectivamente hay una campaña en contra del magisterio, en contra de la ADP".

Agregó que no hay dudas de que haya una campaña en contra de ese sector, "y lo digo y lo reafirmo por la declaración de arzobispo de Santiago en donde está llamando a la ADP que no haga paro, pero resulta que en Santiago que hay dos seccionales municipales, no ha habido ninguna paralización de docencia, ni siquiera ha habido reclamos y lo que se han hecho ha sido a nivel de documentos".

Sostuvo que siempre va a hacer interesante escuchar la opinión de personas de ese nivel, el obispo, la iglesia católica que tiene tanta influencia en el seno de la sociedad dominicana, pero que seria importante también escuchar la opinión de los obispos y de los párrocos en función de reclamar junto a la ADP la terminación de centros educativos, la designación de personal docente y de personal de apoyo.

"Porque incluso hay que hacerle la observación al señor obispo de que cuando la ADP hace un reclamo tiene que hacer una acción en procura de que se atienda el reclamo, ha habido todo un proceso, comunicaciones y actividades diversas que en la mayoría de las ocasiones ni siquiera va a beneficiar directamente a un docente porque se tiene el concepto de que cada ves que reclama la ADP, están reclamando reivindicaciones, y no es así, la ADP está presente en cada reclamo, para que termine la escuela, para que mejore el desayuno y merienda escolar, en reclamo para que estén los libros de textos, es decir son demandas que van en beneficio de la comunidad educativa en sentido general".

Aclaró que cada ves que hay una demanda en una determinada demarcación geográfica, en una determinad seccional, hay unas causas que motivan "y nosotros volvemos a reiterar el llamado de que las autoridades deben ser más diligentes y adelantarse, y evitar que se den la situaciones o cuando ven el primer llamado de atención actuar".

"Tenemos unos funcionarios en las localidades que no son tan dirigentes a la hora de resolver problemas, es todo los contrario generan situaciones de manera innecesaria".