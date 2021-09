Aseguró que desde que llegó al cargo ha acumulado deudas, razón por la que no cobra mensualmente un salario.

SANTO DOMINGO.- El diputado Héctor Féliz Féliz “Pirrín”, aseguró hoy que mensualmente solo cobra RD$1.00, debido a que el resto lo destina al pago de deudas que ha acumulado desde su llegada al cargo.

Féliz Féliz, quien está en la mira del Ministerio Público por haberle dado “una bola” a Juan Maldonado Castro momentos en que era cercado por las autoridades, aseguró que lo único que ha acumulado son cuentas por pagar.

“Yo lo que he acumulado ha sido deuda con esta vaina”, dijo exaltado el diputado al agotar un turno en el hemiciclo.

Aseguró que desde que llegó al cargo ha acumulado deudas, razón por la que no cobra mensualmente un salario.

“Yo soy de los diputados que aquí cobra un peso porque inmediatamente llegué lo primero que hice fue irme al Instituto del Legislador a buscar 6 millones de pesos para pagar deudas”, reveló.

“En toda mi vida nunca he acumulado riqueza, nunca he estado en nada que me pueda afectar ni que puedan decir que Pirrín es cómplice de nada de ni de nadie”, dijo.

A seguidas detalló las deudas que tiene, entre ellas préstamos en las cooperativas de Pedernales y la del Progreso, la hipoteca de su casa y su vehículo que todavía lo debe.

“El vehículo que me quitaron, mírenlo ahí, del Banco de Reservas, tres millones de pesos. Ahí se debe, ese vehículo es del Banco de Reservas”, dijo.