SANTO DOMINGO.- La gestión más valorada que ha pasado por la Cancillería de la República es Miguel Vargas, su paso lo ha ayudado mucho, aseguró este lunes Héctor Guzmán.

Al vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicanose le preguntó, que si cree que no le quite peso que la gestión de Vargas por la Cancillería fue cuestionada, e incluso El Informe con Alicia Ortega reveló que habían personas en nóminas que ni siquiera asistían a su puesto de trabajo, Guzmán invitó a los entrevistadores a realizar una encuesta para "darse cuenta de la valoración positiva que tiene".

"Si tu haces una encuesta, a Miguel se le considera como el mejor canciller del país, no lo digo yo, haz la encuesta, es la gestión más valorada que ha pasado por Cancillería, pon a los cancilleres anteriores y pon el de ahora...hay gente que no saben ni quién es el canciller de ahora".

Siguió en su defensa que en cuanto a valoración se refiere, y dijo que en el 2008 Vargas era uno de los lideres políticos con más aceptación.

Expresó que eso significa que aunque hoy esté bajo o bajito de popularidad no es fundamental, y puso de ejemplo que nadie salió más rechazado en el 2004 que Hipólito Mejía.

"Yo iba los supermercados y habían momentos que me daba vergüenza porque la gente me decía, un hombre tan serio como tu va a estar ahí, y yo le decía no se preocupe". manifestó.

Dijo que igual pasó cuando salió Leonel Fernández, tuvo un rechazo grandísimo, y a los 4 años volvió a ser presidente de la República.

Agregó que le están pidiendo a Miguel Vargas que asuma ser el candidato presidencial del PRD.