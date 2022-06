"Cada elección es una coyuntura diferente, yo te puedo asegurar a ti que en el día de hoy el PRD está en mejores condiciones que las elecciones pasadas, supera el 5 por ciento ahora mismo", aseguró.

SANTO DOMINGO.- "Él está más asequible, no me quejo del trato que me ha dado", resaltó Héctor Guzmán, vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano, luego de las declaraciones de un dirigente de ese partido, Fiquito Vásquez, que aseguró que de continuar Miguel Vargas Maldonado frente a esa organización política, la misma será reducida hasta colocarse por debajo del Reformista, y que viven en una situación "calamitosa, penosa y lamentable".

Dijo que él rompió una especie que tenía antes, de que era más difícil la gente verlo, y ha cambiado en ciertas cosas.

Al ser cuestionado que si Miguel Vargas lo ha hecho tan bien, porqué un partido que recibió con más de un 40 por ciento lo ha dejado en menos de un cinco, Guzmán respondió que por una razón, "debido a una confrontación y una división en ese momento. Lo que yo le puedo asegurar a ustedes es que el papel del PRD con el camino que vamos nosotros, ahora en las elecciones del 24 va ser determinante".

¿Por qué volvió al PRD?

Dijo que yo tuvo una situación interna en el PRM, "porque entendía que lo que habíamos planteado para hacer con ese partido una serie de cosas, no se estaba haciendo, como cambiar toda esta práctica que hemos visto, y ustedes están viendo ahora".