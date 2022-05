La también exdiputada, Eulogia Familia, manifestó que la mayoría de los trabajadores son jóvenes y que un 16 por ciento trabaja en informalidad.

SANTO DOMINGO.-"La disputa que tenemos con que hay gente que no asumen que lo están maltratando en el trabajo por no perder el empleo, es porque no tienen una oportunidad de acceder a otro empleo fácil", indicó la encargada de política de género de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), al ser cuestionada de cómo estamos en generación de empleos.

La también exdiputada, Eulogia Familia, manifestó que han visto un crecimiento del trabajo informal, que la mayoría de los trabajadores son jóvenes y que un 16 por ciento trabaja en informalidad.

Agregó que han visto un crecimiento del trabajo informal, "sin embargo vemos que en el turismo se ha hecho esfuerzo para ir incrementando el empleo".

"Estuve hablando con el presidente de la federación nuestra y nos dijo que todavía falta un 7 por ciento de colocación de trabajadores y trabajadoras que perdieron su empleo en de la pandemia, entonces todavía aunque se ha hecho esfuerzo hay déficit de trabajo", manifestó Familia.

Dijo que en el sector de turismo y hotelería hay una gran informalidad de trabajadores que es por la propina de bandeja que trabajan y no le pagan salario, y que en otro caso se da que la propina de bandeja es la que se utilizan para pagar los salarios de los trabajadores.