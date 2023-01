El cuerpo de Lorenzo Montero fue encontrado junto al cadáver de otro hombre que todavía no ha sido identificado.

SANTO DOMINGO.- Milagros Lorenzo, La hermana de Sandy Lorenzo Montero, uno de los hombres que encontraron muerto en Pedro Brand, dijo que a su hermano lo mataron amarrado porque sabían “que era una culebra” y no se iba a dejar matar.

Afirmó que aunque su familiar “era de la calle” no se merecía una muerte de esa manera y espera que las autoridades encuentren a los responsables de su muerte.

“Ese era mi debilidad. Decían que yo lo apoyaba, pero como no lo voy a apoyar si él era mi hermano. Yo no le podía negar nada. Me dolía la situación en la que él estaba, yo le decía que se quitara de la calle y si no me escuchaba no podía hacer nada”, dijo al hablar con reporteros de Noticias SIN.

“¿Por qué no lo mandaron suelto para que él se pudiera defender? Lo mataron amarrado porque como él era una culebra y sabían que no se iba a dejar matar, por eso lo amarraron para poder matarlo. Solo le pido a Dios que busquen quién lo mató, porque Dios no se queda con lo de nadie, porque no se merecía una muerte amarrado”, agregó.

