SANTO DOMINGO.- Ante la negativa de la población a consumir carne de cerdo debido a la expansión de la peste porcina africana, el expresidente Hipólito Mejía insistió este jueves no existen razones para temer, tras asegurar que la experiencia indica que no causa perjuicios a la salud.

“Que no la coman y que se jodan, porque yo me la como, ¿no me la como yo?, que fui el padre de la muerte la otra vez y ahora me lo estoy echando arriba también… A eso no hay que tenerle miedo”, expresó Mejía.

En otro orden, el exmandatario aseguró que está de acuerdo con las reformas estructurales planteadas por el presidente Abinader y calificó como “difícil de cumplir”, la propuesta de la Junta Central de reducir el tope de gastos de los candidatos a cargos electivos y eliminar las primarias de los partidos.