SANTO DOMINGO.- Ante los cuestionamientos surgidos por la reunión que sostuvo en días pasado con dirigentes del PLD, el expresidente Hipólito Mejía, dijo que tanto con el diputado peledeista Víctor Manuel Fadul, como con Euclides Gutiérrez, mantiene una amistad de muchos años.

“Y yo nunca tengo esos problemas, además yo me junto público yo lo que no hago es como hacen alguna gente que van a los moteles a verse tranquilos, no, lo mío es público todo”, dijo el dirigente del PRM.

Al ser cuestionado sobre si en ese encuentro con miembros del PLD se trataron posibles acuerdos se limitó a decir: “dominó y en el dominó no se traza pauta de nada de eso, ahora, si es necesario hay que estar abiertos a la posibilidad, hay que aprender a dialogar, hay que dialogar entonces yo soy de la gente que cree en el diálogo”

Recordó además que “ustedes se acuerdan cuando el PLD hizo un pacto con Balaguer, que me criticaban a mí porque yo amarré mi chiva, entonces que tú quieres, no, yo amarre mi chiva también.

Estos son los tumba polvo que yo tengo que yo le pago a ellos y para donde quiera que yo me muevo me vocean ellos, papá, papá, eso sale caro”