El joven Carlos Minaya pide a las autoridades le ayuden a encontrar al estafador.

SANTO DOMINGO.- Un hombre fue estafado luego de "comprar" un vehículo por un monto de 310 mil pesos, a través de la red social Facebook.

Carlos Minaya relató que vio un anuncio sobre la venta de un carro marca Hyundai i20 en 340 mil pesos e inmediatamente se comunicó vía WhatsApp con el supuesto dueño del vehículo y se reunió para finalizar la compra.

El joven aseguró que el carro estaba en buenas condiciones y que había revisado si era robado o no y todo parecía estar normal. "El mecánico me dice que todo estaba bien. Fuimos, retiramos el dinero, yo chequeo el carro en mi teléfono y no sale con oposición (si era robado o no). Yo retiré 310 mil. Cuando, na´, ya yo estoy usando mi carro", expresó Minaya.

Contó que casi luego de una semana, se dirigió hacia Nagua en el carro y se le apagó. Más tarde al lugar llegaron varias personas en otro vehículo, los cuales le cuestionaron por la persona que rentó el vehículo.

"¿Dónde está el que rentó este carro? Y yo le dije que cómo que el que rentó el carro. Y me dice sí, ese carro es mío, lo rentaron en un rent a car que yo tengo en Moca y tenían que entregarlo ayer y no lo entregaron. Yo le dije que ese carro era mío, mire los papeles", narró Carlos a Agenda 56.

Luego del encuentro, las personas del negocio y él se trasladaron a un destacamento policial para hacer la denuncia y hasta hoy no ha podido dar con el paradero del hombre a quien le entregó 310 mil pesos por el automóvil Hyundai i20.

