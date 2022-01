El doctor Enmanuel Silverio indicó que las 42 camas disponibles para ingresados contagiados del virus están ocupadas en la actualidad aunque afirmó que este lunes darán el alta médica a unas cinco personas.

SANTO DOMINGO.-Tras una semanas con récord diarios de contagios, que convirtieron el comienzo de enero en una de las etapas de mayor propagación del coronavirus con más de 42 mil casos, uno de los principales hospitales COVID del Distrito Nacional ya está operando a su máxima capacidad.

Mientras las autoridades de Salud arrecian el proceso de vacunación para tratar de reducir la velocidad de nuevos casos y prepararse para la exigencia de la tarjeta de vacunación con al menos tres dosis el próximo 31 de enero.

La llegada de pacientes contagiados que requieren ingreso en los centros de salud está en constante aumento.

La situación ha provocado que estén ocupadas las 42 camas destinadas a COVID-19 del Hospital Francisco Moscoso Puello.

Con unos 5 mil 155 nuevos contagios reportados este lunes, en tan solo nueve días del mes de enero ya suman 42 mil 455 los positivos del virus.

Mientras los contagios se mantienen elevados, a 21 días para que entre en vigencia la obligatoriedad de presentar la tarjeta de vacunación con tres dosis para poder ingresar a lugares públicos y acceder al trasporte colectivo, la búsqueda de ese refuerzo se dispara en los centros de inoculación y hasta el momento más de millón 533 mil personas se han aplicado la tercera vacuna.

La primera dosis cuando me la recomendaron me la puse, la segunda también, la tercera le he dado seguimiento y ahora indican que hay que ponerse una cuarta y mírame aquí si hay que ponerse una quinta también.

En medio de que la búsqueda de pruebas PCR y de Antígeno también sigue activa, muchos aprovecharon el feriado para someterse a este examen diagnóstico, en su mayoría presentan síntomas sospechosos al virus y otros por cuestiones de viaje.

De acuerdo al boletín de este lunes, en las últimas horas se procesaron más de 21 mil muestras de Coronavirus.