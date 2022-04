El periodismo es el oficio que tiene como fin la búsqueda exhaustiva y la producción de noticias que informen a la sociedad sobre su contexto inmediato.

SANTO DOMINGO.- Hoy se celebra el día de aquellos redactores que se despiertan cada mañana en busca de las informaciones para mantener actualizados a toda la población. El periodista tiene la responsabilidad de ser voz de los que no tienen, de ser los ojos de aquellos quienes no pueden ver y los oídos de quienes no escuchan.

El periodismo es el oficio que tiene como fin la búsqueda exhaustiva y la producción de noticias que informen a la sociedad sobre su contexto inmediato, en honor a los profesionales del área en República Dominicana fue elegido el 5 de abril como Día Nacional del Periodista en homenaje a la publicación en 1821 de El Telégrafo Constitucional, primer periódico dominicano, dirigido por Antonio María Pineda y la colaboración activa de José Núñez de Cáceres.

En 1962, República Dominicana promulga la Ley 5807 que estableció el 5 de abril como el Día del Periodista y desde entonces, cada año se celebra esta fecha con una serie de actividades que organiza el Colegio Dominicano de Periodistas y algunas empresas periodísticas.

El Telégrafo Constitucional

El Telégrafo Constitucional de Santo Domingo comprendía cuatro páginas y tenía una salida semanal (todos los jueves) y “difundía decretos, disposiciones de los ayuntamientos, las diputaciones, la actividad del comercio, los precios, las operaciones navales, entre otras”.

Este periódico dejó de circular el mismo año que fue fundado, por razones económicas y políticas.