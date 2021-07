El periodista recito una décima en el acto de despedida del destacado merenguero Johnny Ventura.

SANTO DOMINGO.- El periodista Huchi Lora, agradeció a todos los presentes y a los que siguieron el acto de despedida del merenguero Johnny Ventura “El último adiós”, en nombre de la familia Ventura, y entonó una décima dedicado al artista.

En sus palabras antes de iniciar el recital dijo que “los dominicanos tenemos que darnos las condolencias unos a otros porque todos tenemos el corazón roto con la partida de nuestro caballo, de nuestro Johnny Ventura”.

Con voz quebrantada expresó que “Jhonny muchas veces me pidió algunas décimas y no me paso por la mente que debía hacerle una en una circunstancia como esta, y son las palabras que tengo para despedir a este inmortal de todos los dominicanos que me hizo el favor de brindarme su amistad”.