"Esos tipos de presión tampoco no se va aceptar, ni se va a quedar así".

SANTO DOMINGO.- “Aquí no se le está comiendo cuco a nadie, aquí no hay misterio, aquí no hay nadie más fuerte, aquí nadie ha visto un hombre con otro en la boca del otro”, así se expresó este jueves elasesor de transporte del Poder Ejecutivo, en torno a la polémica que existe con el nuevo corredor de la Charles de Gaulle.

Al ser cuestionado que si tienen ubicados a los choferes que rompieron los cristales de los nuevos autobuses en protesta, Hugo Beras sostuvo que se imagina que la policía los tiene ubicados y que esos tipos de presión no se va aceptar, ni se va a quedar así.

Este jueves Beras y el empresario del transporte, Juan Hubieres, anunciaron que una comisión técnica visitará en corredor de la avenida Charles de Gaulle para hacer un levantamiento de las rutas con el propósito de incorporar a los choferes que operan en la misma.