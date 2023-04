Lamentó que en el país muchos solo quieren ganarse la vida fácil, desde la extorción y el narcotráfico.

SANTO DOMINGO.- El padre Luis F. Rodríguez Simé, vicario adjunto de la Pastoral del Distrito Nacional Norte, reflexionó este Viernes Santo sobre la ola de violencia que impera en la República Dominicana, donde “tenemos que andar con miedo, hasta de quienes están uniformados”.

Al leer la Cuarta de las Siete Palabras, “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?”, Rodríguez deploró “muchos son condenados injustamente, y los que merecen condenan parecen que son extraños a la ley. La violencia en República Dominicana es una realidad que deshonestamente, empieza por las autoridades, porque la desconocen y de la que no se quieren hacer responsables. La muerte y el luto siguen desfigurando el rostro de la familia dominicana. Cuando no somos honestos y no reconocemos que la violencia, en nuestro país, está hasta en nuestros íntimos pensamientos”.

Lamentó que en el país muchos solo quieren ganarse la vida fácil, desde la extorción y el narcotráfico.

Asimismo, criticó el poco avance de la educación, puesto que señaló que años van y años vienen y todavía no se ve una mejora en la educación del país. “No hay que hacer muchos estudios para darnos cuenta del atraso cultural y conductual de nuestra nación: no se respeta la ley ni la autoridad, los ciudadanos no entienden ni pueden seguir instrucciones elementales”.