“Por favor no me mate, que no tengo con quien dejar a mi hijo”, fueron las últimas palabras de Rosalinda Luciano de 27 año.

SANTO DOMINGO.- La Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este impuso un año de prisión preventiva como medida de coerción contra Cristian Mata, acusado de asesinar a su esposa Rosalinda Luciano en Boca Chica.

Manuel Luciano, hermano de la víctima, exige entre lágrimas justicia a las autoridades al expresar que le arrebataron una parte importante de su vida y quien más que su hermana, la consideraba como una hija y su confidente.

“Por favor no me mate, que no tengo con quien dejar a mi hijo”, fueron las últimas palabras de Rosalinda Luciano de 27 años, quien de acuerdo con sus familiares fue abatida por su agresor la mañana del pasado lunes, luego de una discusión entre ambos.

Con el asesinato de Luciano, la más pequeña de 10 hermanos, suman seis las mujeres víctimas de violencia de género asesinadas en menos de una semana.