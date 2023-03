Dice los médicos le han dado asistencia, sin embargo a pesar de que sabe de la situación jurídica que tiene encima está tranquilo y en calma.

SANTO DOMINGO.-El abogado de Agustín Mejía Ávila , Amín Polanco , aseguró que su cliente a pesar de haber presentado complicaciones médicas, está tranquilo porque sabe que no se ha comprometido su responsabilidad penal en los cargos que se le imputan sobre desfalco, asociación de malhechores y falsificación de documentos en la Operación Calamar.

“Los médicos le han dado asistencia, sin embargo a pesar de que sabe de la situación jurídica que tiene encima está tranquilo y en calma”, expresó.

Al ser consultado sobre las acusaciones de financiamiento de terrorismo de su cliente, Polanco manifestó que en el caso particular de Mejía esa imputación no se complementa.

Agustín Mejía Ávila , el ex ministro de Hacienda Donald Guerrero, el ex ministro administrativo de la presidencia José Ramón Peralta, y el ex titular de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, así como otros implicados y funcionamos de la pasada gestión gubernamental alegadamente distrajeron montos millonarios a través de cubicaciones adulteradas que tenían como sustento un reconocimiento de deuda.

La supuesta red habría estafado al Estado con más de 19,000 millones de pesos y provisionalmente son acusados de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña, además lavado de activos, y entre otros delitos.