Además de Santo Vizcaíno y Román Casalinovo, son señalados en el caso Guillermo Guzmán, Leonel Méndez y Jesús Antonio Martínez.

Por Jayssi Capellán

Mientras la Fiscalía de la provincia Santo Domingo asegura que lleva más de un año investigando la supuesta red de trata de personas no fue hasta ahora que lograron apresar a los integrantes de la organización que alegadamente organizó el viaje ilegal donde fallecieron más de 50 personas, incluyendo al menos seis dominicanos en la Ciudad de México.

Los detenidos con relación al viaje legal sostienen que son inocentes y reiteran desconocer qué los señalan como miembros de una red de trata de personas, vinculándolos a la tragedia que ocurrió en Chiapas durante el fatal accidente de un camión. Que transportaba indocumentados en un furgón.

“¿Qué le dijeron cuando lo allanaron? –nada, ´´usted está detenido por trata de personas´´ y digo: ´´pero, ¿por qué? No venga y allá hablamos me dijeron, entonces no sé, no entiendo, soy comerciante y abogado”, Román Casalinovo-Implicado

En tanto que el fiscal de Santo Domingo Este indicó que tienen más de un año investigando a la supuesta red que también traficaba migrantes y supuestamente organizó el viaje de tres de los seis dominicanos que fallecieron en el accidente de un furgón en México.

Aunque este jueves se esperaba que un juez de la Oficina de Atención Permanente de la provincia Santo Domingo decidiera si enviaba o no a los cinco apresados a prisión como solicita el Ministerio Público en la solicitud de medida de coerción, la audiencia fue aplazada para que la defensa pueda estudiar las acusaciones que les atribuyen a sus clientes.

Según el Ministerio Público éstos se dedicaban a traficar personas desde Santo Domingo hacia Estados Unidos, a través de países como Guatemala, Panamá y México por hasta 20 mil dólares.

La próxima audiencia fue fijada para el 31 de diciembre.