Según el escrito, el ex procurador era el administrador general del mismo y su principal propulsor, el imputado Rafael Canó tenía funciones operativas y despachaba de manera directa con Rodríguez.

SANTO DOMINGO.- Los imputados Jean Alain Rodríguez, Rafael Canó, Jenny Marte, Jonathan Rodríguez, Altagracia Guillén y Alfredo Solano, participaron en hechos delictivos en elPlan de Humanización de Sistema Penitenciario, según el documento de solicitud de medida de coerción en contra de los encartados en Operación Medusa.

Según el escrito, el ex procurador era el administrador general del mismo y su principal propulsor, el imputado Rafael Canó tenía funciones operativas y despachaba de manera directa con Rodríguez.

Mientras que Jonathan Rodríguez supuestamente se encargaba de recoger dinero producto de soborno en lo que respecta a Alfredo Solano, quien participaba de manera directa en el plan a través de empresas, por igual en sus funciones de encargado administrativo se coalicionaban con Jonathan Rodríguez para hacer pagos que no cumplían con el procedimiento establecido.

El documento agrega que los materiales nunca se recibían en el almacén y "sus entradas son falsas, como lo ha reconocido la encargada de almacén, solo se recibieron las facturas y se le dio entrada para fines de pago, pero los equipos no están".

Según el documento, en el Plan de Humanización se cometieron hechos graves como:

1. Estudio, diseño, control de ejecución y calidad en la construcción de las infraestructuras.

2. Los vicios de construcción citados, las erráticas decisiones de las ubicaciones en el terreno con suelo de baja capacidad de soporte y pronunciadas curvas de nivel, muestran la falta de estudios de factibilidad.

3. La existencia de diseño y planos completos unido al escaso control y fiscalización de las obras, cubicaciones y pagos de partidas no ejecutadas con montos ascendentes a RD$450,325,131.90. Posteriormente fueron desubicadas, aseguran la existencia de un generalizado desorden y caótico desarrollo de proyectos.

4. La decisión de organizar y ejecutar la administración de la Procuraduría General de la República, construcción de viviendas para reubicar desalojos de terrenos en las Palmas de Guerra, comprenden violación a la Ley de Compras y Contrataciones.

5. El Plan de Humanizacion, como proyecto de infraestructura entregado sin concluir con graves vicios de construcción ha resultado ser un fraude al Sistema Penitenciario y un sangrado económico al erario público.

6. La imputada Jenny Marte, con la autorización de los imputados Jean Alain y Canó, realizó una serie de maniobras en partidas de un proyecto que tenia su contrato, sin adenda y por orden verbal se transferencia a otro proyecto como fue la partida de aproximadamente 16 millones de pesos, que sin dejar ninguna documentación de sustento, sin hacer adenda ni licitación se transfirieron desde el CCR San Juan al CCR Nueva Victoria, hoy conocido como Las Parras, por igual la imputada Jenny Marte le comunicó también al ingeniero Emmanuel Polanco quien es el adjudicatario de la obra CCR San Pedro, que debía construir la verja perimetral de Najayo Hombre 17, con partidas del presupuesto, pero ahora resulta que el ingeniero reclama la construcción de u na verja que no es parte de sus contrato, que no fue licitada y que no tiene previsión de fondos.

7. La participación de los imputados en la adquisición de mobiliario millonario para Jean Alain, Canó, Jenny Marte, Jonathan Rodríguez , Altagracia Guillén y Alfredo Solano, para la supuesta inauguración de Las Parras no fue más que una estafa con contra del Estado ya que adquirieron bienes que muchos de ellos se deterioran por no haber condiciones para que almacenarlos, además de que no hay forma de justificar la adquisición de los equipamientos cuando las obras está en proceso de construcción, porque ese almacenamiento irregular lleva a lo que ha ocurrido en la actualidad con los electrodomésticos que no se han utilizado y ya se ha perdido la garantía.

8. Dentro del Plan de Humanización, se adquirieron RD$420,150, 970.49 en equipos de adquisición de sistema de monitorio, instalación IP, detectores de metales equipos de seguridad y vigilancia, así como armas de fuego marca Glock, equipo que se adquirieron de manera irregular en una licitación privilegiada con la empresa Smart Logistics Internacional SRL, muchos de estos equipos se encuentran en el poder de la PGR y no hay registros de su paradero.