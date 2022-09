Asimismo, aseguró que hoy en día cualquier persona puede constituir una empresa en varios días.

SANTO DOMINGO.- Respecto a las recientes denuncias en los procesos de licitación de pan y galletas del Inabie, el titular de la entidad se pronunció al respecto y manifestó que la entidad está terminando los procesos de licitación con la "transparencia debida, el que nada debe nada teme. Nosotros estamos siempre abiertos para responder a todas las preguntas".

Víctor Castro Izquierdoexpresó que los pliegos de condiciones fueron socializados con Unión Nacional de Pequeños y Medianos Industriales de la Harina (UMPIH) que "ellos conocían perfectamente". “Me extraña que algunas personas dicen cosas de Inabie y no se consulta las fuentes. A mí me gustaría que me consulten".

En ese sentido, puntualizó que las declaraciones de la UMPIH "están muy distorsionadas respecto a la realidad que ellos han estado viviendo. Nunca habían vivido un proceso de licitación como ahora, antes había repartos, ahora hubo licitaciones reales, transparentes" y que incluso son trasmitidas por Youtube.

Al participar en la entrevista central de El Despertador, el funcionario sostuvo que para un oferente participar quien certifica la participación no es Inabie. "Usted constituye una empresa para lo cual usted va a la OGTIC (Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación), donde usted registra un nombre y luego constituye una empresa".

"Nosotros no damos certificación de nombre, no constituimos empresas, no damos certificación de Mipymes, ni damos RPE, ahora sí estamos obligados a que usted constituye una compañía hoy cumpliendo el debido proceso nosotros tenemos que ofertarlo como oferente en Inabie, nosotros no podemos obstaculizar a nadie. Es un derecho de cualquier empresa que cumpla con el debido proceso participar dentro de una licitación", argumentó Víctor Castro.