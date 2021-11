La institución asegura que el hecho se produjo en la escuela del Viejo Carril, en Navarrete, en octubre del año 2018.

SANTO DOMINGO.- El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), negó este martes que el video que circula en las redes sociales en el que se observa a niños comiendo galleta y queso como almuerzo escolar, corresponda a esta gestión.

La institución asegura que el hecho se produjo en la escuela del Viejo Carril, en Navarrete, en octubre del año 2018.

Cecilio Rodríguez, director del INABIE, aclaró que ese material audiovisual que ha sido difundido de manera irresponsable lo que busca es hacer daño y confundir a la población.

“Nosotros lamentamos que algunas personas se den a la tarea de difundir un video que a todas luces se ve que es viejo, los niños y la maestra se ven sin mascarillas, sin guardar ningún tipo de protocolo como está establecido por los ministerios de Salud Pública y Educación en las escuelas”, declaró.

Dijo que un equipo de destacados profesionales de la nutrición trabaja cada día bajo los parámetros establecidos por organismos internacionales para que los alimentos que se sirven en las escuelas tengan los nutrientes necesarios y la calidad que merecen los estudiantes.

“Desde el INABIE velamos porque los alimentos que se sirven a los alumnos no solamente cumplan con el nivel nutricional, sino también, sean servidos de una manera digna e higiénica”, apuntó.

Rodríguez, hizo un llamado a la población para que no se deje confundir por personas que no buscan más que hacerse sentir y crear caos donde no existe.