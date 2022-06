"Por miles de ocasiones yo le decía no use eso que no es seguro, no tiene garantía", narró la hija del hoy occiso.

SANTO DOMINGO.- La plataforma Indriver no ha dado respuesta satisfactoria a la familia del taxista asesinado a tiros luego de tomar un servicio solicitado en Lotes y Servicios, Sabana Perdida, Santo Domingo Norte, según narró la hija del occiso José Francisco Severino, quien tenía 50 años.

De acuerdo con las informaciones, Severino fue atacado frente a la escuela Emmna Balaguer, donde aún hay rastros de sangre, por las personas que solicitaron el servicio, quienes, además, le sustrajeron sus documentos y dos celulares alrededor de las once de la noche.

A pesar de que su hija le advertía del peligro existente de trabajar por medio de esa plataforma, el señor afirmaba que ellos sabían a quienES abordaban.

"Por miles de ocasiones yo le decía no use eso que no es seguro, no tiene garantía", narró la joven.

La hija del occiso afirmó que la plataforma sí se comunicó con ellos, pero que no ha dado detalles satisfactorios a pesar de que le solicitaron que por lo menos le informaran en torno a quienes su padre abordó en el vehículo.

"Ellos se comunicaron conmigo, pero no nos dan una información. Lo único que le pedimos fue que nos digan como se llamaban porque tenían el nombre, pero simplemente nos dicen que van a emitir una carta y que la Policía es que tiene que solicitarla" narró a Noticias SIN.

Asimismo, también fue asesinado el segundo teniente de la Policía Nacional, Eulogio Jiménez Gerónimo, quien murió tras ser impactado de varios disparos. La institución informó que investiga ambos hechos.En tanto los residentes en Sábana Pérdida aseguran la delincuencia ha aumentado, por lo que piden a las autoridades implementar medidas de seguridad.