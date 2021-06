Para el doctor la controversia sería cuándo aplicarla, pero no ve complicaciones en hacerlo.

SANTO DOMINGO.- El infectólogo Miguel Núñez manifestó hoy su respaldo a la aplicación de una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19.

“Yo no creo que nos vaya a causar grandes problemas porque el virus salvaje no lo hace”, dijo en referencia a las reacciones que tienen los pacientes vacunados cuando se infectan.

“Yo no creo que podamos ser dogmáticos en relación a cuánto tiempo los anticuerpos van a durar”, dijo en la entrevista central de El Despertador.

Puso el ejemplo de personas que tienen ambas vacunas y todavía no desarrollan anticuerpos, “en algunos de esos pacientes se va a necesitar entonces no una dosis sino el esquema completo porque cuando comencé no tenía anticuerpos en lo más mínimo”.

A pesar de esto, consideró que más allá de una campaña masiva para hacer pruebas de anticuerpos lo recomendable serían estudios especiales para determinar cuáles son los pacientes más dados a no desarrollarlos.