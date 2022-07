INSAPROMA denuncia que los negaron porque no los tienen, ya que no se hizo estudio de impacto ambiental para poner esas barcazas en operación

SANTO DOMINGO.- El Instituto de Abogados para la Protección del Medioambiente (INSAPROMA) denunció que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales se negó a suministrarle los informes de cumplimiento ambiental (ICA) de las dos barcazas de generación eléctricas propiedad de la empresa Seaboard Transcontinental ubicadas sobre el río Ozama, alegando que constituyen “un secreto de la compañía”, lo cual es una arbitrariedad y una ilegalidad, ya que el medio ambiente es de interés público y difuso, y por tanto es información de libre acceso para todos los ciudadanos.

Euren Cuevas, director ejecutivo del INSAPROMA, informó que hicieron la solicitud de los ICA vía la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública del Ministerio, pero entienden que se los negaron porque no los tienen, ya que nunca se hizo estudio de impacto ambiental para poner a operar esas plantas y “los estudios de impacto ambiental conllevan el Programa de Manejo y Adecuación Ambiental (PMAA) y si no hay PMAA no hay forma de entregar los ICA y están protegiendo a la empresa porque se están protegiendo ellos”.

Planteó que “el Ministerio de Medio Ambiente alega que cuando se trata de secretos industriales, científicos y demás, pues tienen derecho a negarlo. ¿Y es un secreto entregar unos informes de cumplimiento ambiental de las barcazas que están en el Ozama? ¿Eso es un secreto industrial, cuando en realidad se trata de interés colectivo y difuso, de asuntos de orden público como es el medio ambiente? El Ministerio de Medio Ambiente se está poniendo en favor de la empresa en detrimento de la salud del pueblo y del medio ambiente. Y el mandato que les da la ley es de organismo rector de protección del medio ambiente y los recursos naturales, y están haciendo todo lo contrario”.

Exhortó al nuevo ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Miguel Ceara Hatton, a verificar todo el proceso de instalación de las dos barcazas en el río Ozama y se dará cuenta inmediata que están ahí de manera ilegal y arbitraria, y por lo tanto, él debe ordenar su retiro inmediato.

Cuevas afirmó que negar esa información pública es ilegal y totalmente arbitraria porque INSAPROMA no está solicitando ningún documento privado de la empresa; sino los informes de cumplimiento ambiental. “Ellos se basan en el artículo 17 numeral i de la ley 200-04 sobre Acceso a la Información Pública, pero esa es una distorsión burda y absurda en el sentido de que lo que se le está pidiendo es un asunto que no debiera ni siquiera solicitársele, ellos tienen que tenerlo disponible para que todo el que quiera verlo pueda hacerlo porque los recursos naturales y el medio ambiente son de interés colectivo y difuso, y además, son patrimonio común de la nación, así lo establece el artículo 14 de la Constitución de la República y también todo esto está regulado por la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales”.

Indicó que lo que procuraban con esos informes es saber cuál es el impacto que están teniendo las dos barcazas de generación eléctricas en el aire, en la biodiversidad marina, en la ría del Ozama y en la salud de los ciudadanos que residen en las comunidades aledañas. Cuestionó cómo eso puede ser un secreto de la empresa y que precisamente lo diga el organismo rector del medio ambiente y los recursos naturales representa una obstrucción y una arbitrariedad.

Manifestó que, en los portales institucionales de los ministerios de Medio Ambiente de otros países, cualquier ciudadano entra y descarga los ICA del proyecto que le interese, “pero aquí es un secreto, te niegan los estudios de cumplimiento ambiental. Porque es un secreto a voces que están violentando la ley”.

Refirió que antes de existir la Ley 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública, ya la Ley 64-00 desde el año 2000 establecía un sistema de información ambiental de libre acceso, desde el artículo 49 al 52, donde todas las empresas deben remitir esos informes al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que éste los ponga en este sistema y sean de libre acceso a todos los ciudadanos que pueden ser impactados con esas actividades comerciales. “Entonces lo que está haciendo el Ministerio de Medio Ambiente es obstaculizando de manera arbitraria el acceso a la información pública en materia ambiental”.