SANTO DOMINGO.- En momentos en que el gobierno del presidente Luis Abinader se prepara para poner en funcionamiento el “patrullaje por cuadrantes”, que será aplicado en el polígono central a partir de este viernes 2 de diciembre, el miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Radhames Camacho, afirmó que la inseguridad es una asignatura en la que la gestión actual “se ha quemado”.

Aunque admitió que no se pueden oponer a las medidas que tome el gobierno para enfrentar la inseguridad, razón por la cual se pondrá en funcionamiento dicho patrullaje, Camacho criticó que las autoridades actuales cuestionaran el alegado silencio de gobernantes pasados ante este flagelo, pero dijo que hablar no es la mejor acción para enfrentar la problemática.

Cuestionó que, según dijo, han sido muchas las iniciativas que el gobierno ha puesto en funcionamiento por medio de plan piloto y sin haber terminado bien, “se inventan otro” lo que a su juicio se debe a que no están atacando las causas de la problemática.

“Si ustedes dan un vistazo, una mirada retrospectiva a lo que se dijo en la precampaña, que acusaron al ex presidente por su silencio ante la inseguridad, como si se tratara de que hablar mucho es la mejor acción para enfrentar ese flagelo” , cuestionó el dirigente del partido morado.

Ante esto, afirmó que las mejores acciones para enfrentar la delincuencia son los programas de atención, no desarticular las cooperativas que se crearon en las visitas sorpresas, no cancelar los programas sociales y no desmontar los programas de medicina de alto costo.

Asimismo apostó porque los dominicanos sigan recibiendo los recursos de las ayudas sociales.

Sobre patrullaje por cuadrantes

El patrullaje por cuadrantes incluye todos los sectores entre las avenidas Máximo Gómez y la Luperón y desde la Kennedy hasta el Malecón, según dio a conocer el presidente Abinader junto al jefe de la Policía y la plana mayor de la institución durante un encuentro con directores de medios.

Indicaron que el mismo se dividirá a dos departamentos policiales, el DN 1 y DN 6 en 17 supervisorias, que a su vez se subdividirán en 84 cuadrantes con 504 agentes o 168 en cada turno.

Cada miembro estará equipado con “bodycams” o cámaras portadas en su cuerpo, que grabarán las incidencias.

Igualmente habrá equipos de grabación en las 33 camionetas nuevas que se suman al patrullaje, cada una con 3 agentes abordo.

Al patrullaje también añadirán 84 motocicletas nuevas y continuarán el uso de los teléfonos inteligentes para poder verificar al instante el historial delictivo de cualquier persona detenida en la calle.