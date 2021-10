EL proceso de vacunación no solo será para los que visitan la institución, sino para todo aquel que desee colocarse las vacunas, laborando de lunes a viernes desde las 8:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde.

SANTO DOMINGO.-La Dirección General de Pasaportes instaló un puesto de vacunación en la Sede Central de la institución para que aquellos visitantes que no han recibido la vacuna puedan inmunizarse y para los que no tengan la primera dosis no pierdan su cita para el trámite de renovar o emitir por primera vez la libreta de viaje.

También los usuarios pueden realizar sus trámites para renovar o emitir pasaportes por la vía Online, sin la necesidad de visitar los recintos.