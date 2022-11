La ex vicealcaldesa del Distrito Nacional precisó que no todos los seguros de daños propios “seguros full” cuenta con coberturas catastróficas, ya que son pólizas adicionales que deben ser contratadas con las aseguradas.

SANTO DOMINGO.- La instrucción del Presidente Luis Abinader a la Superintendencia de Seguros de acelerar los procesos de ayuda para el pago de los vehículos afectados por las inundaciones causadas tras las lluvias del pasado viernes, podría llevar confusión a las personas que no conocen de su cobertura.

Así lo entiende la ex directora de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), Alexandra Izquierdo, quien aclaró que el seguro de ley no cubre daños propios.

“La respuesta del Gobierno confunde a las personas, el seguro de ley no cubre daños propios y el full maneja coberturas adicionales”, aclaró Izquierdo al precisar que dichos pagos se harán a quienes cuenta con la cobertura de daños catastróficos contratadas y, en el plazo que otorga la ley.

La ex vicealcaldesa del Distrito Nacional precisó que no todos los seguros de daños propios “seguros full” cuenta con coberturas catastróficas, ya que son pólizas adicionales que deben ser contratadas con las aseguradas, por lo que exhortó a los afectados a consultar con sus empresas.

El pasado sábado, luego de declarar Estado de Emerrgecia en el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo, el presidente Abinader instruyó a la Superintendencia de Seguros y otras instituciones del gobierno a que aceleren el proceso para ayudar a los propietarios de vehículos afectados.

Sobre los trabajos de las Alcaldías en el Gran Santo Domingo

La ex vicealcaldesa del Distrito Nacional, declaró que las alcaldías solo se preocupan por el crecimiento en termino habitacional más no en las estructuras pluviales.

Expresó como una gran debilidad de los gobiernos municipales, aprobar más construcciones que lo que la ciudad aguanta.

“En beneficio de la ciudad puedo decir que ha crecido, pero ha sido un crecimiento con problema”, expresó Izquierdo.

Criticó que las autoridades no estuvieron en las calles en los momentos críticos durante el aguacero del viernes, por lo que entiende que “no hubo socorro, en realidad nadie estaba preparado”