Rafael Arias apela a la conciencia ciudadana para reducir las infracciones a la ley.

SANTO DOMINGO.- El director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Rafael Arias, aseguró que el caos en el tránsito dominicano son "muchos problemas que nunca se enfrentaron" y que cada uno de ellos tomará un tiempo para su solución, al tiempo que aseguró que están trabajando en ellos, durante su participación en la entrevista central de El Despertador.

Explicó que esta situación se debe al crecimiento del parque vehicular en el país, calles que no están adecuadas a este cantidad de autos, además que República Dominicana no cuenta con un transporte público eficiente.

La solución a los congestionamientos que afectan a todas las vías del país no solo en la parte metropolitana y en cualquier momento del día, se buscan solucionar al cambiar los carros de concho de poca capacidad con la masificación del tranporte, que motive a los usuarios de vehículos privados que migren al tranporte público, explicó el funcionario.

Arias también mencionó los esfuerzos del Gobierno Central en este sentido que consisten en la comunicación de calles entrecortadas con otras avenidas para desahogar ciertas zonas de la ciudad, como la República de Colombia con la Jacobo Majluta, y esta a su vez conectada con la Autopista Duarte.

Motoconchos

Arias indicó que a través de la ley se le concede categoría de transporte al servicio de motoconcho, por lo que el Intrant no tiene la facultad legal de eliminar este medio de transporte, pero si ofrecer las condiciones para que sea el ciudadano el que decida usarlo o no.

En cuanto a la presencia de los motores en rutas cedidas a los nuevos corredores de alianza público-privada, el funcionario indicó que estos pueden recorrer desde un punto que no sea el origen y como destino la vía, pero no hacer el mismo trayecto que los autobuses, porque no tendría sentido,

Otra problemática que enfrentan las autoridades en cuanto a las motocicletas es que no tienen como establecer la cantidad que hay en el país ni documentación para rastrearlas, incluso con el programa de regularización lo que se obtiene es un responsable si en algún momento ese vehículo se ve involucrado en en un evento de peligro o delincuencial.

Arias anunció que se trabaja para regular la entrada y ensamblaje de las motocicletas en el país, así como en un protocolo para facilitar la entrega de estos medios de transporte cuando son retenidos por agentes de la Digesett.

Violación a las leyes de tránsito

Al explicar que es injusto que la cantidad mínima de agentes de la Digesett con respecto a la cantidad de vehículos que circulan por las calles del país resuelvan el problema de las infracciones de traánsito, el funcionar apeló a la conciencia ciudadana y al apoyo de los medios de comunicación para erradicar este problema "que es de todos"

Además pidió que el civismo que demuestran los ciudadanos dominicanos cuando tienen la oportunidad de conducir en otros países sea aplicado aplicado en territorio nacional, para ser mejor sociedad.

Como una forma de reducir estas infracciones, desde la Digesett también comenzarán a implementar un puntaje de la licencia,el cual restará puntos al conductor en cuanto infrinja la ley y desde ya ha generado polémica, pero al institución lo que busca es que quien reciba una autorización para conducir, asuma una responsabilidad más allá del conocimiento", reflexionó Arias.

También adelantó que su gestión busca la posibilidad de sancionar las infracciones como la alta velocidad en la zona metropolitana sin la presencia de la autoridad con el auxilio de la tecnología.

Otras medidas

Cambiar las horas de los empleados públicos, cambiar la dirección de las vías y reducir la entrada y circulación del transporte de carga pesada, así como involucrar al empresariado para modificar el horario para trasladar mercancías, así como mover los alamecenes fuera de la ciudad, son algunas de las ideas que se han planteado las autoridades para lograr que el tránsito sea más fluido.

Sin embargo, Rafael Arias lamentó que es un proceso "complejo" que incluye una evaluación de la ciudad y de varios sectores que "plantean su posición de acuerdo a sus intereses".