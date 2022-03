Tras asegurar que se trata de una difamación, Joaquín Pérez aseguró que no existían motivos para que su defendido pusiera precio a la cabeza de Ortiz.

SANTO DOMINGO.- Sin pruebas documentales y carentes de elementos científicos, así calificó hoy el abogado de César Emilio Peralta (César el abusador), la investigación privada ordenada por el expelotero de Grandes Ligas, David Ortiz que indica que su cliente supuestamente fue quien ordenó la muerte del Big Papi en el 2019.

En tanto, el Consejo de Defensa del Jean Alain Rodríguez también negó que su defendido llamara a Ortiz para pedirle que apoyara su investigación.

Tras asegurar que se trata de una difamación, Joaquín Pérez aseguró que no existían motivos para que su defendido pusiera precio a la cabeza de Ortiz.

No veo ningún apoyo científico, no veo ninguna evidencia, no veo ningún testimonio específico, dijo Joaquín Pérez, abogado de César “El Abusador”

El abogado Pérez también dijo que escribió una carta al periódico The Boston Globe donde le indica que hay ciertos datos que no se corresponden con la verdad.