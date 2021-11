A este caso también son vinculados otros dos hombres identificados hasta el momento como Álvaro y el Guardia, quienes son perseguidos por las autoridades.

SANTO DOMINGO.- La hija del oficial que era jefe de Asuntos Internos de la Policía en Barahona, Cherilyn Stefan Suero Medina, cuando se produjo la sustracción de 400 kilos de cocaína, fue de los policías que participó en el secuestro del cabo Esteban Armando Féliz Batista, quien luego de ser liberado declaró todo lo relacionado al robo y su rapto.

A parte de Stefan Suero Medina, también participó su esposo Jonathan Andrés Pérez y otro agente, quienes según las declaraciones del cabo, lo interceptaron en un vehículo Tahoe negro para pedirle cinco millones de pesos como parte del botín por el robo de la droga.

Señaló que Jonathan se desmontó armado de un fusil de asalto y su mujer lo encañonó con una pistola Glock.

El suspendido oficial, padre de Cherilyn Stefan, fue quien, momentáneamente, tuvo a su cargo la investigación que ordenó el entonces Director Regional Sur, mayor general Eduardo Then, hoy Director General de la Policía Nacional.

El propio Then reveló que una vez escuchó los rumores de que un grupo de policías podían estar involucrados en un “tumbe” lo comunicó a la sede en Santo Domingo, pero que después dispuso su propia investigación, de la cual encomendó a Asuntos Internos de Barahona.

El robo de los 400 kilos de cocaína se produjo en la noche del 28 de agosto por un comando policial compuesto por once personas bajo el comando de un capitán identificado como Rafael Medina Pérez.

El Ministerio Público, casualmente, no había recibido el interrogatorio que le practicó la Dirección de Asuntos Internos al capitán Medina Pérez.

El secuestro del cabo Féliz Batista se produjo el pasado 3 de noviembre, cuando sus captores reclamaban parte del botín que tiene un valor en el mercado de 260 millones de pesos; sin embargo, el imputado asegura que solo recibió un saco con 10 kilos de cocaína, por lo cual le dieron 2 millones.

El agente, que confesó su participación en el robo de la droga e identificó a sus compañeros, relató su rapto así: “Como a las 8:10 a. m., por Paraíso (municipio), una Tahoe de color negro se me quería atravesar, pero yo logré escaparme porque se me atravesó un camión y ahí pude irme. Cuando me fui, más adelante, había un Sonata de color negro, me voy a devolver por la escuela de Paraíso y me atravesaron el carro en medio logrando tumbarme.

Cuando me tumban se apea de la Tahoe una mujer y un hombre, el hombre tenía un fúsil en las manos y la mujer una Glock (pistola). Del otro carro se desmontan tres hombres, uno con una Tauro de hierro (revólver) y los otros dos con una pistola Glock cada uno”.

Por el hecho del "tumbe" de droga, la cual fue declarado complejo por el Ministerio Público, fueron sometidos a la justicia el cabo Esteban Armando Féliz Batista (Chatica), sargento Oscar Andrés Valentín Jiménez (Oscalito), rasos Iván Féliz Volquez y Carlos David Pimentel Cuevas (Cabezón).

Asimismo, al capitán Rafael Amaurys Medina Pérez (Patú), y los sargentos Frainel Féliz (Bambí), Jorge Ramón Alcántara Urbáez (Sargento Alcántara), Jordany Cuevas Méndez (Yoda), Miguel Ángel Féliz Féliz (Argenis), el cabo Juan Carlos Medina Méndez (Pelo Fino) y el raso Junior Geraldo García.

A este caso también son vinculados otros dos hombres identificados hasta el momento como Álvaro y el Guardia, quienes son perseguidos por las autoridades.

La medida de coerción solicitada en contra de los vinculados al secuestro fue aplazada por el tribunal para el próximo jueves 18 de noviembre, a las 10:00 de la mañana.

Los apresados por estos casos se encuentran detenidos en recintos penitenciarios de esta demarcación.